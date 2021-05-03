ЕК предложила разрешить въезд в страны ЕС вакцинированным туристам

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Еврокомиссия предложила расширить въезд в страны Евросоюза для тех, кто прошёл полную вакцинацию одобренными в сообществе вакцинами.
ЕК предложила разрешить въезд в страны ЕС вакцинированным туристам
  • Reuters

Об этом говорится в распространённом заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешённой в ЕС», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

27 апреля стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках.

Замглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери заявил, что ЕС «было бы разумно» признавать вакцинацию препаратами от коронавируса, которые сертифицированы в других странах.

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