NI предрёк союз России и Китая из-за действий Байдена

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Заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, что может обернуться катастрофой для Соединённых Штатов.

Об этом пишет The National Interest.

«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США — Китай — Россия», — пишет автор материала.

По его словам, в случае обострения отношений США придётся «воевать на два фронта» — и с Россией, и с Китаем.

Ранее сообщалось, что американское разведывательное сообщество рассматривает возможность рассекречивания новых данных о «плохом поведении» основных противников Соединённых Штатов, среди которых называются Россия и Китай.

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