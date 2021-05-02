Байден поздравил православных христиан с Пасхой

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Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой.

«Мы (президент и первая леди США Джилл Байден) желаем благословенной Пасхи православным христианам всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой», — говорится в заявлении Байдена, распространённом пресс-службой Белого дома.

Байден отметил, что, помимо прочего, это время «почтить жертву Иисуса Христа, принесённую ради мира, и выразить солидарность со всеми представителями православного сообщества, которые подвергались гонениям за свою веру, а также с теми, кто находится под угрозой сегодня».

Ранее Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди поздравил православных с Пасхой.

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