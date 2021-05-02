Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой

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Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди поздравил православных с Пасхой.
Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, проповедь Франциск проводил из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

«Самые тёплые поздравления моим дорогим братьям и сёстрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!» — сказал он.

Вместе с этим Франциск выразил соболезнования в связи с трагедией в Израиле, где в результате давки на религиозной церемонии погибли 45 человек.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с праздником всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

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