Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой
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Как сообщает ТАСС, проповедь Франциск проводил из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.
«Самые тёплые поздравления моим дорогим братьям и сёстрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!» — сказал он.
Вместе с этим Франциск выразил соболезнования в связи с трагедией в Израиле, где в результате давки на религиозной церемонии погибли 45 человек.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил с праздником всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение.