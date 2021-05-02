Путин поздравил православных россиян с Пасхой

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Президент России Владимир Путин поздравил с праздником всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — говорится в заявлении.

Президент также отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, а также иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. 

Он добавил, что подвижническое служение церкви в нынешнее сложное время стало надёжной духовной опорой для миллионов людей.

Ранее сообщалось, что Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве.

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