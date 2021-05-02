В Берлине почти 100 полицейских пострадали на первомайских акциях
«Да, это последние данные на текущий момент: 93 полицейских пострадали, более 350 человек задержаны», — приводит РИА Новости сообщение берлинской полиции.
По его словам, полиция в скором времени опубликует подробный отчёт о субботних акциях.
1 мая в Берлине прошло свыше 20 митингов и демонстраций, большинство из которых были приурочены к Дню труда.
В других европейских городах также прошли первомайские демонстрации. Некоторые акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ответ против демонстрантов применяли слезоточивый газ и водомёты. Подробнее — в видео RT.