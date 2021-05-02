В Берлине почти 100 полицейских пострадали на первомайских акциях

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В Берлине число пострадавших на первомайских акциях полицейских достигло 93, не менее 354 человек были задержаны.

«Да, это последние данные на текущий момент: 93 полицейских пострадали, более 350 человек задержаны», — приводит РИА Новости сообщение берлинской полиции.

По его словам, полиция в скором времени опубликует подробный отчёт о субботних акциях.

1 мая в Берлине прошло свыше 20 митингов и демонстраций, большинство из которых были приурочены к Дню труда.

В других европейских городах также прошли первомайские демонстрации. Некоторые акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ответ против демонстрантов применяли слезоточивый газ и водомёты. Подробнее — в видео RT.

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