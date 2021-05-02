Al Mayadeen: США и Иран могут обменяться задержанными
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники.
Отмечается, что Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки.
По данным канала, задержанные в США иранцы «помогали обойти наложенное на Иран эмбарго».
В апреле СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жёстких санкций против Ирана, чтобы исламская республика вернулась к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий.