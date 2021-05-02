Al Mayadeen: США и Иран могут обменяться задержанными

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США и Иран намерены обменяться задержанными гражданами.
Al Mayadeen: США и Иран могут обменяться задержанными
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники.

Отмечается, что Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки.

По данным канала, задержанные в США иранцы «помогали обойти наложенное на Иран эмбарго».

В апреле СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жёстких санкций против Ирана, чтобы исламская республика вернулась к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий.

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