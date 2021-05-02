Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

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Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране, сообщает РИА Новости.

Согласно указу, под амнистию подпадают осуждённые за такие преступления, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители.

Кроме того, указ подразумевает смягчение наказания в некоторых случаях.

Отмечается, что амнистия не затронет осуждённых за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлёк за собой человеческие жертвы.

Ранее в МИД России оценили подготовку к президентским выборам в Сирии.

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