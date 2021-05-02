В Китае сделали более 270 млн прививок от коронавируса

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Более 270 млн прививок от коронавируса сделали в Китае, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
В Китае сделали более 270 млн прививок от коронавируса
  • Reuters

«По данным на 1 мая, в 31 административной единице страны провинциального уровня, в том числе в автономных районах и городах центрального подчинения, а также в Синьцзянском производственно-строительном корпусе, в общей сложности было сделано более 270 млн прививок от коронавируса», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

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