Боррель оценил ответные меры России против восьми чиновников ЕС

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель оценил введение Россией для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну.
Боррель оценил ответные меры России против восьми чиновников ЕС
  • Reuters

В заявлении Борреля, распространённом внешнеполитической службой ЕС говорится, что «это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований».

«Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений», — приводит ТАСС текст заявления.

В сообщении говорится, что «Евросоюз осуждает решение России запретить восьми гражданам государств ЕС въезд на территорию Российской Федерации».

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

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