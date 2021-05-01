ХАМАС раскритиковало решение перенести выборы в Палестине
- AFP
«Движение ХАМАС согласилось пойти на выборы, чтобы наладить национальное партнёрство и восстановить палестинские институты на основе национального партнёрства», — цитирует Ханию РИА Новости.
Он выразил мнение, что выборы отложены «по совершенно неубедительным причинам», а Израиль «не позволит проводить выборы в Иерусалиме».
Ранее движение ХАМАС отвергло идею переноса парламентских выборов в Палестине из-за разногласий с Израилем по вопросу голосования в Восточном Иерусалиме.
Позднее Махмуд Аббас заявил, что президентские и парламентские выборы переносятся по причине отказа Израиля разрешить выборы в Иерусалиме.
Изначально парламентские выборы были намечены на 22 мая, президентские выборы должны были состояться 31 июля.