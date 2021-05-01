ХАМАС раскритиковало решение перенести выборы в Палестине

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Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания раскритиковал решение председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса отсрочить и парламентские, и президентские выборы.
ХАМАС раскритиковало решение перенести выборы в Палестине
  • AFP

«Движение ХАМАС согласилось пойти на выборы, чтобы наладить национальное партнёрство и восстановить палестинские институты на основе национального партнёрства», — цитирует Ханию РИА Новости.

Он выразил мнение, что выборы отложены «по совершенно неубедительным причинам», а Израиль «не позволит проводить выборы в Иерусалиме».

Ранее движение ХАМАС отвергло идею переноса парламентских выборов в Палестине из-за разногласий с Израилем по вопросу голосования в Восточном Иерусалиме.

Позднее Махмуд Аббас заявил, что президентские и парламентские выборы переносятся по причине отказа Израиля разрешить выборы в Иерусалиме.

Изначально парламентские выборы были намечены на 22 мая, президентские выборы должны были состояться 31 июля.

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