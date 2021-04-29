ХАМАС отверг идею переноса парламентских выборов в Палестине

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Палестинское движение ХАМАС отвергло идею переноса парламентских выборов в Палестине в преддверии встречи руководства страны, на которой партия президента Махмуда Аббаса ФАТХ будет обсуждать возможную отсрочку выборов из-за разногласий с Израилем по вопросу голосования в Восточном Иерусалиме.
ХАМАС отверг идею переноса парламентских выборов в Палестине
  • Reuters
  • © Mohammed Salem

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, «деликатный вопрос голосования в Восточном Иерусалиме» может дать Аббасу «предлог для отмены первых за 15 лет выборов в Палестине».

При этом Израиль до сих пор не дал ответа на вопрос, допустит ли голосование в Восточном Иерусалиме, однако выразил озабоченность «растущей силой ХАМАС».

По сообщениям The Times of Israel, силы правопорядка Израиля готовится к возможным беспорядкам, которые могут начаться в случае задержки выборов в Палестине.

Выборы в законодательное собрание Палестины намечены на 22 мая, президентские выборы должны состояться 31 июля.

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