Приезжающим из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что приезжающие в Россию из Абхазии и Южной Осетии не должны сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.

«Пересечение этой границы не влечёт за собой никаких обязательных тестирований, температуру измеряют обязательно на границе, это неизбежно, но если человек два-три раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет», — заявила она.

Попова отметила, что для введения тестирования для приезжающих из этих государств нет оснований.

«Мы давно понимаем… что у нас единое эпидемическое пространство, и мы в этой парадигме и работаем, и выстраиваем взаимные отношения», — добавила она.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать два ПЦР-теста на коронавирус в течение пяти дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг.

Также Попова назвала число случаев британского штамма коронавируса в России.