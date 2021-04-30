Приезжающим из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что приезжающие в Россию из Абхазии и Южной Осетии не должны сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
Приезжающим из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на COVID-19
  • РИА Новости

«Пересечение этой границы не влечёт за собой никаких обязательных тестирований, температуру измеряют обязательно на границе, это неизбежно, но если человек два-три раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет», — заявила она.

Попова отметила, что для введения тестирования для приезжающих из этих государств нет оснований.

«Мы давно понимаем… что у нас единое эпидемическое пространство, и мы в этой парадигме и работаем, и выстраиваем взаимные отношения», — добавила она.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать два ПЦР-теста на коронавирус в течение пяти дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг.

Также Попова назвала число случаев британского штамма коронавируса в России.

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