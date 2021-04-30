Приезжающим из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на COVID-19
- РИА Новости
«Пересечение этой границы не влечёт за собой никаких обязательных тестирований, температуру измеряют обязательно на границе, это неизбежно, но если человек два-три раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет», — заявила она.
Попова отметила, что для введения тестирования для приезжающих из этих государств нет оснований.
«Мы давно понимаем… что у нас единое эпидемическое пространство, и мы в этой парадигме и работаем, и выстраиваем взаимные отношения», — добавила она.
Ранее Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать два ПЦР-теста на коронавирус в течение пяти дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг.
Также Попова назвала число случаев британского штамма коронавируса в России.