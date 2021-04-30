Посол Украины заявила об «ускоренном развитии партнёрства» с США

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Стратегическое партнёрство между Украиной и США «развивается по ускоренному плану», заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.
Посол Украины заявила об «ускоренном развитии партнёрства» с США
  • © Адміністрація Президента України

«Стратегическое партнёрство между Украиной и США развивается по ускоренному плану. В дополнение к активным двусторонним связям на большинстве из важных направлений уже скоро будем рады приветствовать государственного секретаря Энтони Блинкена в Украине», — написала она в Facebook.

Ранее Госдеп анонсировал визит Блинкена в Киев.

Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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