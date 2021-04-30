Посол Украины заявила об «ускоренном развитии партнёрства» с США
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«Стратегическое партнёрство между Украиной и США развивается по ускоренному плану. В дополнение к активным двусторонним связям на большинстве из важных направлений уже скоро будем рады приветствовать государственного секретаря Энтони Блинкена в Украине», — написала она в Facebook.
Ранее Госдеп анонсировал визит Блинкена в Киев.
Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.