Патрушев и советник Байдена провели телефонный разговор

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, они обсудили возможное проведение встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры прошли по инициативе США.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — сообщили в Совбезе.

19 апреля Патрушев и Салливан также проводили разговор и затрагивали тему встречи глав двух государств.

Тогда же Патрушев заявил американскому коллеге о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России.