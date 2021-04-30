Патрушев и советник Байдена провели телефонный разговор

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, они обсудили возможное проведение встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Патрушев и советник Байдена провели телефонный разговор
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Переговоры прошли по инициативе США.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — сообщили в Совбезе.

19 апреля Патрушев и Салливан также проводили разговор и затрагивали тему встречи глав двух государств.

Тогда же Патрушев заявил американскому коллеге о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России.

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