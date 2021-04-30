Патрушев и советник Байдена провели телефонный разговор
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Переговоры прошли по инициативе США.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — сообщили в Совбезе.
19 апреля Патрушев и Салливан также проводили разговор и затрагивали тему встречи глав двух государств.
Тогда же Патрушев заявил американскому коллеге о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России.