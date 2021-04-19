Патрушев провёл переговоры с советником Байдена по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, они обсудили подготовку встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. Кроме того, Патрушев заявил американскому коллеге о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России, а также напомнил о бездоказательности обвинений со стороны Вашингтона в адрес Москвы.

Телефонный разговор состоялся 19 апреля по инициативе американской стороны.

«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и её союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введён пакет антироссийских санкций», — сообщили в Совбезе.

При этом Патрушев подтвердил готовность к продолжению диалога «в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном».

«Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня. Подчёркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу», — добавили в пресс-службе Совета безопасности.

В январе Патрушев и Салливан также провели разговор, в ходе которого обсудили вопросы продления договора СНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности.