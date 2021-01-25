Патрушев и помощник президента США обсудили вопросы продления ДСНВ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза России.

Отмечается, что телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся по инициативе США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперты России и США приступили к практической работе над продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях.