Патрушев и помощник президента США обсудили вопросы продления ДСНВ

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности.
Патрушев и помощник президента США обсудили вопросы продления ДСНВ
  • РИА Новости

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза России.

Отмечается, что телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся по инициативе США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперты России и США приступили к практической работе над продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях.

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