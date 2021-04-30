Курц предложил Путину рассмотреть Вену как место встречи с Байденом

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Канцлер Австрии Себастьян Курц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил ему рассмотреть Вену как возможное место для проведения встречи с главой США Джо Байденом.
Курц предложил Путину рассмотреть Вену как место встречи с Байденом
  • Reuters

«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также Курц подтвердил своё участие в видеоформате в основном пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который состоится в июне.

Стороны обсудили вопросы отношений Москвы и Вены, а также проблему коронавируса.

«По просьбе Себастьяна Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений. При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчёркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны. Затрагивался и вопрос об Алексее Навальном», — добавили в Кремле.

Ранее Курц рассказал, что в случае организации саммита президентов России и США для Австрии будет честью принять мероприятие.

В Кремле отметили, что встреча президентов может пройти в июне, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу саммита.

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