Курц предложил Путину рассмотреть Вену как место встречи с Байденом
- Reuters
«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость», — сообщает пресс-служба Кремля.
Также Курц подтвердил своё участие в видеоформате в основном пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который состоится в июне.
Стороны обсудили вопросы отношений Москвы и Вены, а также проблему коронавируса.
«По просьбе Себастьяна Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений. При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчёркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны. Затрагивался и вопрос об Алексее Навальном», — добавили в Кремле.
Ранее Курц рассказал, что в случае организации саммита президентов России и США для Австрии будет честью принять мероприятие.
В Кремле отметили, что встреча президентов может пройти в июне, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу саммита.