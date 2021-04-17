Курц высказался о возможности проведения встречи Путина и Байдена в Вене
- Reuters
«Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдёт. Разумеется, если она пройдёт в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что Вена является одним из городов, который обсуждается в качестве площадки для проведения саммита России и США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею проведения саммита с участием Путина и Байдена.