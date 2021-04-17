Курц высказался о возможности проведения встречи Путина и Байдена в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц в видеоинтервью немецкому порталу «Пионер» высказался по поводу возможности проведения встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Вене.

«Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдёт. Разумеется, если она пройдёт в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Вена является одним из городов, который обсуждается в качестве площадки для проведения саммита России и США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею проведения саммита с участием Путина и Байдена.