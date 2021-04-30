В Совфеде назвали страну, которой выгодны санкции против России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT заявление депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта о последствиях антироссийских санкций, подчеркнул, что подобные рестрикции выгодны лишь США.

«Конечно, это выгодно прежде всего США... Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединённой, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России», — пояснил Джабаров.

По его словам, Франция, Германия и даже Великобритания прекрасно понимают, что разрушение экономических связей с Россией, а тем более отключение от SWIFT, — это прежде всего «нанесение урона самим этим странам».

Также сенатор отметил, что европейские страны, которые тесно связаны с Россией, уже сейчас от санкций теряют миллиарды евро ежегодно.

«Если дальше так будет продолжаться, кто будет погашать эти непредвиденные потери? Не американцы же! Поэтому я считаю, что это совершенно правильное заявление депутата, и многие западные европейцы, может, вслух не говорят, но они выступают против запрета «Северного потока — 2», против того, чтобы нас отключили от SWIFT», — заключил парламентарий.

Ранее Гердт заявил, что новые санкции против России, к которым призвали в Европарламенте, приведут только к «хаосу, разрухе и голоду».

Немецкий депутат также заявил, что Европарламент не имеет полномочий для отключения SWIFT или введения санкций.

Он напомнил, что в случае отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2» Берлину придётся выплатить €12 млрд штрафных санкций и в срочном порядке искать замену для покрытия энергетического дефицита, что негативно отразится на экономическом положении Германии.