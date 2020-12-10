В ФРГ оценили ущерб для ЕС от санкций против России в €21 млрд в год

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Санкции против России ежегодно обходятся Евросоюзу в €21 млрд, следует из анализа мюнхенского Института экономических исследований Ifo, проведённого по заказу торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа.
В ФРГ оценили ущерб для ЕС от санкций против России в €21 млрд в год
  • © REUTERS/Joachim Herrmann

«Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд», — приводятся слова управляющего директора ТПП Дюссельдорфа Грегора Бергхаузена.

В качестве наиболее пострадавших в результате антироссийских санкций отраслей названы обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность.

Автор исследования и руководитель центра Ifo по вопросам внешней экономики Лисандра Флах считает, что в случае отмены санкций выиграет и Россия, и Германия, особенно восточные немцы.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла отметил, что антироссийские санкции ЕС и ответные меры России нанесли ФРГ большой ущерб.

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