В АдГ заявили об ущербе от антироссийских санкций для ФРГ

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Антироссийские санкции Евросоюза и встречные меры, принятые Россией, нанесли ФРГ большой ущерб, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
В АдГ заявили об ущербе от антироссийских санкций для ФРГ
  • РИА Новости

«Эти санкции нанесли очень большой ущерб нашей стране», — цитирует РИА Новости слова Крупаллы на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, существенно сократились объёмы экспорта.

Он отметил, что только в Саксонии сократили 6 тыс. рабочих мест.

«Это связано именно с санкционной политикой, которую преследуют США и ЕС», — добавил Крупалла.

Ранее спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE рассказал, как могут измениться отношения Берлина и Москвы во время президентства Джо Байдена в США.

Хампель не считает, что в обозримом будущем можно ждать изменений в отношениях Германии и России. 

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