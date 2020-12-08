В АдГ спрогнозировали отношения России и ФРГ при президентстве Байдена

Спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE рассказал, как могут измениться отношения Берлина и Москвы во время президентства Джо Байдена в США.

Он отметил, что настрой большинства немецких граждан к России положительный, но это не касается политических, экономических и военных элит. По его мнению, это плохо. Он не считает, что в обозримом будущем можно ждать изменений в отношениях Германии и России.

«В том числе не вижу возможных изменений и со сменой президента в США — в лучшем случае ожидание того, что можно будет больше с ними сотрудничать на более многостороннем уровне», — сказал Хампель.

Политик добавил, что проблемой для отношений России и Германии является то, что США не хотят претворения общего проекта «Северный поток — 2» в реальность.

«И если кто-нибудь верит, что с приходом Джо Байдена на пост президента США их скепсис вдруг исчезнет, то он весьма и весьма заблуждается», — заявил Хампель.

Он напомнил, что экс-президент США Барак Обама выступал против «Северного потока — 2». Также против проекта выступает действующий американский лидер Дональд Трамп. Хампель считает, что и правительство Байдена поведёт себя сходным образом.

«Нам необходимо выработать и определить свою позицию по отношению к США согласно нашим, германским целям», — отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции.