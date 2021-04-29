Власти Нью-Йорка рассчитывают снять ограничения по коронавирусу к июлю

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Мэр Нью-Йорка (США) Билл де Блазио заявил, что власти города планируют полностью снять все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, 1 июля.
Власти Нью-Йорка рассчитывают снять ограничения по коронавирусу к июлю
  • Reuters

«Мы поставили цель — полностью открыть Нью-Йорк 1 июля», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что в городе готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры и прочие места массового скопления людей.

Причиной для такого решения стала вакцинация большого количества жителей города (6,3 млн вакцинаций).

Ранее сообщалось, что власти Москвы надеются к лету минимизировать карантинные ограничения.

Власти Британии рассчитывают снять ограничения по коронавирусу в июне.

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