Власти Нью-Йорка рассчитывают снять ограничения по коронавирусу к июлю
- Reuters
«Мы поставили цель — полностью открыть Нью-Йорк 1 июля», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Он добавил, что в городе готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры и прочие места массового скопления людей.
Причиной для такого решения стала вакцинация большого количества жителей города (6,3 млн вакцинаций).
Ранее сообщалось, что власти Москвы надеются к лету минимизировать карантинные ограничения.
Власти Британии рассчитывают снять ограничения по коронавирусу в июне.