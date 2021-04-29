В Госдуме осудили резолюцию ЕП с призывами к санкциям против России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT утверждение Европейским парламентом резолюции по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений.
В Госдуме осудили резолюцию ЕП с призывами к санкциям против России
  • РИА Новости

Бальбек подчеркнул, что ни для кого не является секретом тот факт, что Европарламент «подвержен мании русофобии».

«Это не резолюция, а отчёт о проделанной работе американскому сеньору... И то, что в нём написано, они не рискнут исполнить», — отметил парламентарий.

В частности, по его словам, европейская экономика не сможет обойтись без российских энергоносителей.

«Да и в непростое коронавирусное время для европейского бизнеса отказаться от российского рынка — очень и очень болезненно. Так что, думаю, всё останется, как прежде», — заключил депутат.

Ранее Европейский парламент утвердил резолюцию по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений. Из информации на сайте следует, что за неё проголосовали 569 депутатов, против — 67.

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