Эксперт оценил резолюцию ЕП с призывами к санкциям против России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT утверждение Европейским парламентом резолюции по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений.

Оленченко отметил, что, судя по содержанию, данная резолюция «собрала все текущие направления претензий к России».

«Видимо, надо было их обобщить, и то, что эта резолюция появилась, говорит о том, что эти претензии не находят широкой поддержки среди политиков и среди населения. Поэтому, видимо, это такая идея — их формализовать и придать звучание как парламентской инициативе», — пояснил эксперт.

При этом специалист добавил, что это можно рассматривать как «слабость этих утверждений».

«Я думаю, что вряд ли какие-то крупные страны поддержат эту резолюцию в практической деятельности», — заключил собеседник RT.

Ранее Европейский парламент утвердил резолюцию по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений. Из информации на сайте следует, что за неё проголосовали 569 депутатов, против — 67.