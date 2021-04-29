Дипломат оценил вероятность отмены ряда санкций США против Ирана
«Нет, как раз эти санкции (связанные с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. — RT) американцы не рассматривают как подлежащие отмене. Они считают, что эти санкции не имеют отношения к СВПД и потому к делу не относятся», — сказал российский дипломат.
По данным источников агентства Associated Press, администрация США рассматривает возможность ослабить некоторые из наиболее жёстких санкций против Ирана, чтобы исламская республика вернулась к соблюдению СВПД.