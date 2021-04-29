Чешский регулятор прекратил изучение документации по «Спутнику V»

Пражский госинститут по контролю лекарств прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в связи с нехваткой значительного объёма необходимых материалов, сообщила директор ГИКЛ Ирэна Сторова.

«Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества», — цитирует РИА Новости Сторову.

1 марта эксперты чешского Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) начали изучать документацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Исследование началось согласно указанию аппарата кабмина Чехии.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш выразил мнение, что Чехия может начать вакцинацию российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).