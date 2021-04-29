Чешский регулятор прекратил изучение документации по «Спутнику V»
- РИА Новости
«Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества», — цитирует РИА Новости Сторову.
1 марта эксперты чешского Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) начали изучать документацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Исследование началось согласно указанию аппарата кабмина Чехии.
Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш выразил мнение, что Чехия может начать вакцинацию российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).