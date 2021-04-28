Южная Корея начала вакцинировать AstraZeneca военных старше 30 лет

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Южная Корея начала вакцинировать военных 30 лет и старше препаратом AstraZeneca.
Южная Корея начала вакцинировать AstraZeneca военных старше 30 лет
  • © Reuters

«Ожидается, что вакцинация военнослужащих от 30 лет по завершении внесёт значительный вклад в усилия по защите от вируса и предотвращение коллективных заражений, поскольку она значительно снизит риск заболевания среди кадровых работников и гражданских сотрудников, которые выходят за пределы казарм», — приводит РИА Новости заявление Минобороны Южной Кореи.

В армии страны на сегодняшний день зарегистрировано 777 случаев заболевания COVID-19. Старт вакцинации в стране начался в феврале.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в страну доставили более 367 тыс. доз произведённой в Южной Корее вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio.

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