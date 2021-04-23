На Украину доставили более 360 тысяч доз корейской версии AstraZeneca

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в страну доставили более 367 тыс. доз произведённой в Южной Корее вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

«Сегодня Украина получила более 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX», — говорится в заявлении.

Уточняется, что данную партию вакцины, которую доставили на Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, будут использовать для вакцинации приоритетных групп, людей 65 лет и старше, а также тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определённым интервалом между первой и второй прививками.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране зарегистрировали вакцину AstraZeneca-SKBio.