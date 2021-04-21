На Украине зарегистрировали корейскую версию вакцины AstraZeneca

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Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране зарегистрировали вакцину AstraZeneca-SKBio, изготовленную в Южной Корее.
На Украине зарегистрировали корейскую версию вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Он отметил, что поставка препарата в рамках инициативы COVAX ожидается уже в четверг, 22 апреля.

Степанов подчеркнул, что вакцины AstraZeneca и CoviShield являются абсолютно идентичными, а значит, южнокорейская вакцина подойдёт для прививки второй дозой тех, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca индийского производства.

Ранее Степанов заявил о необходимости создать украинский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19.

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