На Украине зарегистрировали корейскую версию вакцины AstraZeneca
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Он отметил, что поставка препарата в рамках инициативы COVAX ожидается уже в четверг, 22 апреля.
Степанов подчеркнул, что вакцины AstraZeneca и CoviShield являются абсолютно идентичными, а значит, южнокорейская вакцина подойдёт для прививки второй дозой тех, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca индийского производства.
Ранее Степанов заявил о необходимости создать украинский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19.