Минздрав Украины призвал создать украинский препарат от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости создать украинский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на его пост в Facebook.

«Сегодня, когда в мире идёт настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить свою», — отметил он.

Степанов добавил, что для начала производства препарата на Украине нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

«Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут», — подчеркнул министр.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.