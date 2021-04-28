Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с РИА Новости прокомментировал вероятность войны с Украиной в Донбассе.

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал Лавров, комментируя вероятность войны в свете того, что в Донбассе более полумиллиона жителей получили российское гражданство.

По его словам, для украинского президента Владимира Зеленского «по внешним признакам главное» — это «удержаться у власти».

«Он (Зеленский. — RT) готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — подчеркнул российский министр.

Как ранее отмечали в Кремле, никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине и никто не приемлет возможность такой войны.

При этом в Кремле подчеркнули, что Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих людей, которые живут на Украине.