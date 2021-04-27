Представителям Крыма не дали выступить на совещании ОБСЕ

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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что представителям республики не дали выступить на совещании о демократическом законотворчестве, организованном шведским председательством в ОБСЕ.
Представителям Крыма не дали выступить на совещании ОБСЕ
  • © OSCE

«Я принимал участие более чем в десяти заседаниях ОБСЕ и ООН, но такого вопиющего русофобства не было. Забирали слово, прерывали выступление, но выступить давали», — приводит его слова РИА Новости

По его словам, «организатором была Швеция, которая подтвердила свой статус одной из самых русофобских стран».

«Мы прождали более пяти часов возможности выступить, на что нам по итогу сказали, что на нас нет времени», — сказал он.

Также Чегринец заявил, что выпады в сторону России и Крыма позволяли себе представители США, Канады, Великобритании и Украины. По его словам, «настроение других стран нейтральное или позитивное».

В сентябре 2020 года Чегринец сообщил, что модератор Европейского регионального форума ООН, проходящего в формате видеоконференции, прервала его выступление.

Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.

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