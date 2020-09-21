На форуме ООН прервали выступление представителя Крыма

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что модератор Европейского регионального форума ООН, проходящего в формате видеоконференции, прервала его выступление.

«Модератор форума на словах «российский Крым» меня оборвала, не дав до конца озвучить своё выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны», — сказал он РИА Новости.

В ноябре 2019 года депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходил в Женеве.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.