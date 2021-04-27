Песков прокомментировал намерения Зеленского обсуждать Донбасс с Россией

Диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может касаться только проблем двусторонних отношений, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Желание разговаривать всегда можно приветствовать, это первое. Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины, это второе. Третье: абсолютно чётко было изложено президентом отношение к инициативе... что такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений», — отметил представитель Кремля во время общения с журналистами.

Он напомнил, что диалог «не может осуществляться, исходя из цели поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

«Россия не является стороной этого конфликта, в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашённых республик», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в любом случае «предстоит прояснить много деталей».

«Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов», — заключил он.

Ранее российский лидер заявил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время.

Позднее стало известно, что Зеленский дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России.