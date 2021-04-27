В Кремле оценили решение бразильского регулятора по «Спутнику V»

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Россия продолжит контакты по «Спутнику V» с Бразилией, где регулятор отклонил заявку на импорт вакцины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили решение бразильского регулятора по «Спутнику V»
  • Reuters

«Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее бразильское национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило запрос на импорт «Спутника V» до предоставления «недостающей информации». По словам главы регулятора Антониу Барра Торреса, это «отражает текущее состояние дел».

Разработчики препарата считают, что отказ имеет политические причины.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутника V» перед зарубежными вакцинами.

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