Разработчики «Спутника V» оценили решение бразильского регулятора

Отказ бразильского регулятора разрешить ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» имеет политические причины, считают разработчики.

«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер», — говорится в Twitter-аккаунте препарата.

Как отмечается, это не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или с наукой.

Разработчики напомнили, что в 2020 году США пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией вакцины.

Ранее сообщалось, что бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране «Спутника V».

По словам главы агентства Антониу Барра Торреса, это решение «отражает текущее состояние дел».

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами.