Разработчики «Спутника V» оценили решение бразильского регулятора
- © РИА Новости
«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер», — говорится в Twitter-аккаунте препарата.
Как отмечается, это не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или с наукой.
Разработчики напомнили, что в 2020 году США пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией вакцины.
Ранее сообщалось, что бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране «Спутника V».
По словам главы агентства Антониу Барра Торреса, это решение «отражает текущее состояние дел».
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами.