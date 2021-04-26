РФПИ сообщил о договорённости о производстве «Спутника V» в Турции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç сообщили о сотрудничестве для производства в Турции российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом говорится в сообщении фонда.

«Viscoran İlaç осуществила подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутника V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», — заявили в РФПИ.

Отмечается, что «в рамках соглашения с РФПИ Viscoran İlaç также оказывает поддержку для формирования партнёрств с другими местными фармацевтическими производителями».

«В частности, с компанией CinnaGen İlaç финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины», — добавили в фонде.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 61 стране с общим населением более 3 млрд человек.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили локализацию производства российских вакцин от коронавируса в республике.