Премьер Польши созвал совещание «вишеградской группы»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал совещание глав правительств «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
Премьер Польши созвал совещание «вишеградской группы»
  • Reuters

Об этом сообщили в Центре информации правительства.

Отмечается, что цель встречи — «обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны России, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой».

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до численности чешской дипмиссии в Москве.

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке в связи с принятыми Прагой дополнительными мерами против российских дипломатов. 

В свою очередь, президент Чехии Милош Земан назвал «взаимным каннибализмом» ситуацию с высылкой сотрудников российского и чешского посольств.

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