Глава СВР оценил обвинения Чехии в адрес России

Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал обвинения Чехии в адрес России по делу о взрывах в Врбетице.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обвинения властей Чехии в якобы причастности российских спецслужб к взрыву на чешском складе боеприпасов это «убогая и низкая ложь».

Нарышкин отметил, что заявления Праги рассчитаны на «людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития».

Также глава СВР добавил, что в ответ на свой демарш в отношении России Чехия «получила своё».

Ранее члены палаты депутатов Чехии призвали правительство республики потребовать от России компенсацию за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, к которым, по их мнению, причастны российские спецслужбы.