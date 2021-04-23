Медведев оценил нынешнюю внешнюю политику США

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал нынешнюю внешнюю политику США.

Как он отметил в интервью РИА Новости, Соединённые Штаты «скатились в нестабильную внешнюю политику».

«США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент — и в риторике нового президента», — отметил он.

По его словам, после разрешения Карибского кризиса за весь XX век не возникало ситуаций, когда Россия и США находились так близко от войны.

«Новая стратегическая реальность — нестабильность внешнеполитического курса Вашингтона — во многом вызвана как внутренними причинами, так и определённым падением авторитета США в качестве лидера западного мира», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США.