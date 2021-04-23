В Японии могут ввести режим ЧС в ряде префектур

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса могут объявить для префектур Токио, Осака, Киото и Хёго, заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура.

«Нам надо ввести сильные меры на короткий срок, вплоть до остановки работы ряда предприятий, чтобы максимально сократить людские потоки», — приводит ТАСС слова Нисимуры.

Как отмечается, правительство намерено ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио, Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая.

Решение о введении режима ЧС в Японии обсудит парламент, затем штаб по борьбе с коронавирусом примет официальное решение.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга получил вторую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.