Премьер Японии получил вторую дозу вакцины Pfizer

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга получил вторую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.
Премьер Японии получил вторую дозу вакцины Pfizer
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Как раньше отмечал Суга, решение о вакцинации было принято с целью обеспечить предосторожности перед его поездкой в США.

16 апреля у японского премьера запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Ранее стало известно, что правительство Японии прорабатывает возможность создания структуры, которая позволила бы жителям выбирать, каким препаратом они будут вакцинированы от коронавируса.

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