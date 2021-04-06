Премьер Японии получил вторую дозу вакцины Pfizer
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Как раньше отмечал Суга, решение о вакцинации было принято с целью обеспечить предосторожности перед его поездкой в США.
16 апреля у японского премьера запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.
Ранее стало известно, что правительство Японии прорабатывает возможность создания структуры, которая позволила бы жителям выбирать, каким препаратом они будут вакцинированы от коронавируса.