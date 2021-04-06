Премьер Японии получил вторую дозу вакцины Pfizer

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга получил вторую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Как раньше отмечал Суга, решение о вакцинации было принято с целью обеспечить предосторожности перед его поездкой в США.

16 апреля у японского премьера запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Ранее стало известно, что правительство Японии прорабатывает возможность создания структуры, которая позволила бы жителям выбирать, каким препаратом они будут вакцинированы от коронавируса.