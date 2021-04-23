США направят Индонезии помощь в поиске пропавшей подлодки

Соединённые Штаты направят свои воздушные средства, чтобы помочь в поисках пропавшей индонезийской субмарины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«По приглашению индонезийского правительства мы направляем воздушные средства, чтобы помочь в поиске пропавшей подводной лодки», — написал Кирби в Twitter.

Он уточнил, что министр обороны США Ллойд Остин проведёт беседу со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто, чтобы обсудить, как Соединённые Штаты могут помочь Индонезии.

Ранее сообщалось, что подводная лодка Военно-морских сил Индонезии, на борту которой, предположительно, находятся 53 человека, перестала выходить на связь во время учений возле острова Бали.

Представитель Вооружённых сил Индонезии Ахмад Риад заявил, что Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помощь в операции по поиску пропавшей подлодки ВМС Индонезии.