Подлодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь

Подводная лодка Военно-морских сил Индонезии, на борту которой, предположительно, находятся 53 человека, перестала выходить на связь во время учений возле острова Бали.

Об этом пишет Daily Star со ссылкой на командира Вооружённых сил Индонезии Хади Чахъянто.

По предварительным данным, подлодка потеряла связь примерно в 96 км к северу от Бали.

Власти Индонезии запросили помощь в поисках подлодки у Сингапура и Австралии.

В ноябре 2017 года в Атлантическом океане пропала аргентинская подлодка San Juan.

Позднее в ВМС Аргентины сообщили об обнаружении подлодки, она была найдена деформированной и со следами взрыва.