Подлодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь

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Подводная лодка Военно-морских сил Индонезии, на борту которой, предположительно, находятся 53 человека, перестала выходить на связь во время учений возле острова Бали.
Подлодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь
  • © Du Yu/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом пишет Daily Star со ссылкой на командира Вооружённых сил Индонезии Хади Чахъянто.

По предварительным данным, подлодка потеряла связь примерно в 96 км к северу от Бали. 

Власти Индонезии запросили помощь в поисках подлодки у Сингапура и Австралии.

В ноябре 2017 года в Атлантическом океане пропала аргентинская подлодка San Juan.

Позднее в ВМС Аргентины сообщили об обнаружении подлодки, она была найдена деформированной и со следами взрыва.

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