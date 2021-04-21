Подлодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь
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Об этом пишет Daily Star со ссылкой на командира Вооружённых сил Индонезии Хади Чахъянто.
По предварительным данным, подлодка потеряла связь примерно в 96 км к северу от Бали.
Власти Индонезии запросили помощь в поисках подлодки у Сингапура и Австралии.
В ноябре 2017 года в Атлантическом океане пропала аргентинская подлодка San Juan.
Позднее в ВМС Аргентины сообщили об обнаружении подлодки, она была найдена деформированной и со следами взрыва.