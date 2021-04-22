В администрации США оценили выступление Путина на саммите по климату

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Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин на саммите по климату изложил прогрессивные идеи, которые позволяют работать сообща. 
В администрации США оценили выступление Путина на саммите по климату
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Керри рассказал журналистам, что слушал выступление Путина. Он считает, что российский лидер «был рационален».

«Он высказал несколько достойных, прогрессивных идей по тем вопросам, которые мы наверняка можем изучить, чтобы сотрудничать друг с другом. И он говорил об этой возможности», — цитирует ТАСС спецпосланника президента США.

Путин в ходе онлайн-саммита по климату заявил, что российская сторона приглашает все страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.

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