В администрации США оценили выступление Путина на саммите по климату
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Керри рассказал журналистам, что слушал выступление Путина. Он считает, что российский лидер «был рационален».
«Он высказал несколько достойных, прогрессивных идей по тем вопросам, которые мы наверняка можем изучить, чтобы сотрудничать друг с другом. И он говорил об этой возможности», — цитирует ТАСС спецпосланника президента США.
Путин в ходе онлайн-саммита по климату заявил, что российская сторона приглашает все страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.