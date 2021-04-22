Речь Макрона на саммите по климату прервали для выступления Путина

Организаторы онлайн-саммита по климату вывели президента России Владимира Путина в прямой эфир, прервав речь французского лидера Эммануэля Макрона.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Кремлёвский пул РИА».

Отмечается, что выступление президента Франции демонстрировалось в записи. Когда оно ещё продолжалось, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что слово предоставляется российскому президенту, ждавшему выступления в прямом эфире в своём кабинете.

Также сообщается, что после выступления Путина госсекретарь США принёс извинения за технический сбой, после чего вновь началась трансляция выступления Макрона.

Путин в ходе онлайн-саммита по климату заявил, что российская сторона приглашает все страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.