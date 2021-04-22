Росавиация сообщила о вывезенных из Турции 21 апреля пассажирах

В Росавиации сообщили, что российские авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию порядка 4,6 тыс. пассажиров.

«21 апреля российские и турецкие авиакомпании перевезли из Турции в Россию около 4,6 тыс. пассажиров», — заявили в ведомстве.

Российские перевозчики осуществили 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань. Кроме того, было выполнено четыре рейса турецкими авиакомпаниями по маршруту Стамбул — Москва.

Также отмечается, что вывозные рейсы из Танзании в Россию запланированы на 24—25 апреля.

Ранее в АТОР предположили, что все организованные российские туристы из Турции и Танзании вернутся на родину до 1 мая.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в этой стране. Также приостановлены рейсы в Танзанию.