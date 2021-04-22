АТОР: все организованные туристы вернутся в Россию из Турции до 1 мая
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«По нашим оценкам, до 1 мая (период с 15 апреля по 1 мая, две недели — это самый продолжительный период отдыха для наших туристов что в Танзании, что в Турции), в период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены», — приводит её слова РИА Новости.
Как отметила Ломидзе, в совокупности это несколько десятков тысяч человек: более 50 тыс. приходится на Турцию, около 6 тыс. — на Танзанию.
Ранее сообщалось, что в Росавиации сформировали штаб по вывозу россиян из Турции.
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в этой стране. Также приостановлены рейсы в Танзанию.