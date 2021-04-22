АТОР: все организованные туристы вернутся в Россию из Турции до 1 мая

Ассоциация туроператоров России ожидает, что все организованные российские туристы из Турции и Танзании вернутся на родину до 1 мая. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«По нашим оценкам, до 1 мая (период с 15 апреля по 1 мая, две недели — это самый продолжительный период отдыха для наших туристов что в Танзании, что в Турции), в период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Ломидзе, в совокупности это несколько десятков тысяч человек: более 50 тыс. приходится на Турцию, около 6 тыс. — на Танзанию.

Ранее сообщалось, что в Росавиации сформировали штаб по вывозу россиян из Турции.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в этой стране. Также приостановлены рейсы в Танзанию.